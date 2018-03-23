Раскрыта тайна «инопланетного» гуманоида из Атакамы

Генетик Гарри Нолан (Garry Nolan) из Стэнфордского университета расшифровал геном Атакамского гуманоида. Согласно выводам ученых, останки, которые некоторые принимали за труп инопланетянина, имеют человеческое происхождение. При этом причины необычного внешнего вида мумии — мутации в нескольких десятках ген. Об этом сообщает издание Science Alert.

Гуманоид из Атакамы представляет собой мумию высотой 15 сантиметров, которая имеет 10 ребер вместо 12, как у взрослого человека. Ее череп сильно удлинен, что делало ее похожей на останки инопланетянина. Труп был найден искателем артефактов индейской истории в 2008 году в заброшенном чилийском поселке Ла-Нория. Позднее мумия оказалась в частной коллекции в Барселоне и получила прозвище Ата.

Ученые провели детальный анализ ДНК. По оценке исследователей, ДНК достаточно хорошо сохранилась, и это указывает на сравнительно небольшой возраст мумии — несколько десятилетий. Результаты сравнения генома гуманоида с геномами шимпанзе исключали версию о нечеловеческом происхождении останков. Труп принадлежал южноамериканской девочке с серьезными пороками развития. Характерной особенностью мумии является то, что ее кости выглядят так, как будто им шесть лет.

Исследователи обнаружили 64 мутации в генах, связанных с формированием скелета. При этом две из них до этого не описывались в научной литературе и связаны с неправильной формой белка, называемого коллагеном. Однако ученые пока не знают, какие именно варианты генов отвечали за ускоренное развитие костей.

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