Информаторов отправили под арест за подрыв силовиков на ноутбуке-ловушке

Волжский районный суд Саратова арестовал четверых подозреваемых в покушении на полицейского и сотрудника Росгвардии, госпитализированных после взрыва ноутбука. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Четверо фигурантов будут находиться под стражей два месяца — до 21 мая.

Инцидент произошел вечером 21 марта во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники полиции и Росгвардии договорились о встрече с людьми, обладающими информацией по одному из расследуемых уголовных дел.

Но, придя на место, вместо информаторов силовики увидели ноутбук. Когда они подошли к компьютеру, раздался взрыв.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам «а», «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»), а также части 2 статьи 222.1. УК РФ («Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

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