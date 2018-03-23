Диснеевских персонажей превратили в мусульман

Визажист-самоучка из Малайзии Сарасвати (Saraswati) создает образы на основе персонажей анимационных фильмов, используя для этого свой хиджаб. Для нее это возможность развеять стереотип, что все мусульманские женщины живут в угнетении, пишет Daily Mail.

Сарасвати увлеклась мейкапом во время борьбы с депрессией в 2008 году. Ее первой работой стал образ Джокера из фильма «Бэтмен: Темный рыцарь». В данный момент в портфолио Сарасвати насчитывается несколько сотен образов, среди которых Золушка, принцесса Фиона, Джессика Рэббит, Ариэль и многие другие. На создание каждого из них у визажиста уходит 2-2,5 часа в зависимости от сложности макияжа и дизайна хиджаба.

Фото: @queenofluna 1 /4

В Instagram у ее аккаунта Queen of Lunа уже более 411 тысяч подписчиков. По мере роста популярности Сарасвати начала использовать дорогую косметику, более сложные техники и сделанные в единственном экземпляре аксессуары для создания новых образов.

«У меня более 30 кисточек, четыре туши, пять подводок для глаз, шесть пудр для лица, две палеты с тональными кремами, пять наборов румян, 10 палет с тенями, 30 тюбиков губной помады, два набора накладных ресниц, два хайлайтера, а еще много блеска и увлажняющих лосьонов», — рассказала Сарасвати.

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В ноябре 2017 года эластичный спортивный хиджаб Nike был включен журналом Time в список лучших изобретений года. В разработке предмета одежды принимали участие спортсменки-мусульманки, в том числе фигуристка из ОАЭ Захра Лари. На создание модели ушло около года, она выполнена из специальной эластичной ткани в трех цветах: черном, сером и обсидиановом. Изделие не стесняет движений спортсменки при занятиях любыми видами спорта.

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