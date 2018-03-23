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Россиянка искромсала себе лицо ножницами ради алиби

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20-летняя жительница Волгограда украла у подруги 40 тысяч рублей и искромсала себе лицо ножницами, чтобы отвести подозрение в краже. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

22 марта в полицию обратилась девушка и сообщила, что она обнаружила неизвестного мужчину в квартире, которую снимает с еще двумя подругами. По ее словам, злоумышленник, причинив ей ранения ножом, похитил из сумки принадлежащие соседке 40 тысяч рублей и скрылся.

Прибывшие на место происшествия оперативники уголовного розыска выяснили, что разбойного нападения не было. Они установили, что заявительница сама совершила кражу денег у соседки по квартире, порезала себе лицо и руки маникюрными ножницами, выдумав историю с разбойником, и позвонила в полицию.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже.

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