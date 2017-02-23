Психически нездоровый житель Удмуртии порезал трех человек и себя

Житель села Ува в Удмуртской Республике госпитализирован с ножевым ранением шеи, которое нанес себе после того, как аналогичным образом ранил еще трех человек. Двое из них впоследствии скончались. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщается на сайте управления СКР по региону.

32-летний мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии вместе с другим пострадавшим — 48-летним сожителем его матери. В медицинском учреждении подозреваемый рассказал, что также ранил двоих соседей. Следователи и сотрудники полиции выехали по указанному адресу и обнаружили в доме тела двух мужчин с резаными ранами шеи.

По данному факту было возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В настоящее время в поселке работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства и мотивы преступления. По предварительной информации, подозреваемый страдает психическим расстройством.