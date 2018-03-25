Американских солдат подготовили к конфликту с Россией при помощи комиксов

Киберинститут Военной академии США (ACI), который проводит исследования для Пентагона, подготовил пособие в виде комикса, в котором силы НАТО проигрывают в конфликте с Россией. Об этом сообщает ежемесячный журнал IEEE Spectrum.

Отмечается, что подобная публикация создана для того, чтобы сподвигнуть американских военных задуматься о войнах будущего, и о том, как стоит готовиться к подобным конфликтам. По словам одного из авторов проекта, лейтенант-полковника Натали Ванетта, они хотят предупредить солдат, что в ближайшие десять лет война будет не такой, как в предыдущие 80 лет.

Так, по сюжету комикса «Тихие руины» в 2027 году Молдавия и Румыния решают объединиться, чем вызывают недовольство Москвы. Осложняет ситуацию то, что в это время Россия и НАТО проводят учения. В результате начинается полномасштабный конфликт.

Москва начинает кибератаку и поражает беспилотные вооружения противника, а затем атакует танки Североатлантического альянса. После этого российские военные захватывают американское консульство в одном из побежденных городов.

Всего создано четыре книжки. По словам авторов комикса, это пособие предназначено как для рядовых, так и для молодых офицеров.

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