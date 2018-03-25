Британским бизнесменам посоветовали отказаться от алкоголя и любви в России

Власти Великобритании подготовили для сотрудников крупных компаний специальную брошюру, в которой бизнесменам во время поездок в Россию и Китай рекомендуется избегать алкоголя и любовных связей. Об этом пишет издание Mail on Sunday.

Список рекомендаций под названием «Smart Traveller» подготовил центр по защите национальной инфраструктуры (CPNI). В брошюре объясняется, что чрезмерное употребление алкоголя, азартные игры, онлайн-знакомства и любовные связи могут сделать людей уязвимыми для шпионажа или нанести «репутационный ущерб» Великобритании.

Буклет раздали сотрудникам компаний, которые активно работают с иностранными партнерами — Россией и Китаем. Центр советует бизнесменам не выглядеть «как потерянный турист», менять распорядок дня, не появляться на протестных акциях и съемочных площадках. В списке рекомендаций также предлагается отключить геолокацию на смартфонах, не подключаться к открытым сетям Wi-Fi и удалять ненужные приложения. Вернувшимся на родину бизнесменам советуют менять пароли во всех гаджетах и аккаунтах в интернете.

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