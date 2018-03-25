Мужчина попросил защитить его от оборотней и выстрелил в голову полицейскому

Мужчина в новгородском населенном пункте Назарьино выстрелил в голову полицейскому из охотничьего ружья. Об этом сообщает «Интерфакс».

Утром в воскресенье, 25 марта, он позвонил в полицию и попросил защитить его от оборотней, якобы окруживших его дом. На вызов прибыли двое сотрудников правоохранительных органов. Мужчина выстрелил в одного из них, после чего заперся у себя в доме.

Пострадавший сотрудник полиции доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По словам его коллег, его планируют транспортировать вертолетом МЧС в Москву, «как только позволит его состояние».

Нападавший отказывался сдаться, однако впоследствии его все-таки удалось задержать. Отмечается, что он получил ранение в плечо. Возбуждено дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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