Молодежь в США вышла на крупнейшую демонстрацию со времен войны во Вьетнаме

Сотни тысяч молодых людей вышли на акцию протеста в американских городах с требованием ужесточить законодательство об обороте оружия. Видео с места событий публикует Ruptly.

Акция, получившая название «Марш за наши жизни», прошла в большинстве крупнейших городов США. По данным агентства Associated Press, это самая многочисленная подобная демонстрация, инициированная молодежью, со времен войны во Вьетнаме.

Отмечается, что в Нью-Йорке на акцию протеста вышли более 170 тысяч человек. Участники марша требуют от властей ужесточить контроль за оборотом оружия. В США периодически происходят трагические случаи, связанные с использованием огнестрела. Так, в начале февраля в одной школ Флориды 19-летний подросток из винтовки AR-15 застрелил 17 человек, еще 14 получили ранения.

США принимали участие в войне во Вьетнаме с 1965-го по 1973 год. Американские власти приняли решение о прекращении своего участия в военных действий во многом под давлением молодежных движений, устраивавших в городах масштабные акции протеста.

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