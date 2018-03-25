Неудачно прыгнувшего студента затянуло под колеса поезда в Индии

MDK / Telegram

В Индии первокурсник вместе с другом попытался запрыгнуть в уходящий поезд, однако поскользнулся. В результате его затянуло под колеса и раздавило. Об этом сообщает The News Minute.

Отмечается, что молодые люди ехали на праздник в город Ченнаи. Они на несколько минут вышли на остановке Чирала и хотели вновь сесть в вагон, однако увидели, что состав уже отходит.

Тогда 22-летний К Венкатадри Редди (K Venkatadri Reddy) попытался ухватиться за ручку, чтобы забраться внутрь, но его затянуло под колеса поезда. Увидев произошедшее, друг попытался вытащить Редди, но безуспешно.

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