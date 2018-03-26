Мир
 
Десятки людей погибли в Кемерово→
Последние новости
Среди пропавших без вести в кемеровском ТЦ есть группы школьников
Норвежский биатлонист почувствовал себя русским
Большинство американцев захотели встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Немцев призвали перестать ходить голышом
Загадочному физическому явлению нашли объяснение
Саудовская Аравия отразила массированный ракетный удар
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове торгового центра
В Минобороны рассказали об антидоте для спасения Скрипаля
Родные пропавших при пожаре в Кемерове обвинили власть в бездействии

В посольстве России ответили на предложение присоединить Великобританию

Перейти в «Мою Ленту»

Российское посольство в Великобритании прокомментировало предложение колумниста газеты The Times Джайлса Корена присоединить его страну к России. Дипведомство опубликовало ответ на своей странице в Twitter.

В материале Корена под заголовком «Мы не можем побороть Россию, так давайте присоединимся к ней» говорится, что если Великобритания перестанет сопротивляться, то она получит большую армию, а жители страны — роскошные дома и другие блага.

Российское посольство ответило, что это «отличный стартап».

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон-грата. Как сообщила The Times, примеру Великобритании могут последовать до 20 европейских государств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине объяснили отказ высылать российских дипломатов по примеру Европы
В Лондоне предсказали восстановление отношений между Россией и Западом
20 европейских стран приготовились выдворить российских дипломатов
Другие материалы рубрики
Мир00:01 9 марта
Стивен Эйвери

Американское зло

Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
12:4325 марта

Неудачно прыгнувшего студента затянуло под колеса поезда в Индии

21:2925 марта

Британским бизнесменам посоветовали отказаться от алкоголя и любви в России

20:4123 марта

Российский сапер рассказал о работе в Сирии и хитрости боевиков

Мир00:0014 марта
Former KGB officer Nikolai Khokhlov appears as a witness before the Senate Internal Security Subcommittee. Image shows Khokhlov examining a collection of bullets which contain poison. May. 21, 1954. (AP Photo)

Русские сенсации

Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
19:3625 марта

Американских солдат подготовили к конфликту с Россией при помощи комиксов

14:0825 марта

Молодежь в США вышла на крупнейшую демонстрацию со времен войны во Вьетнаме

16:0723 марта

Израильтянин помочился на памятник в Освенциме и поплатился

Мир00:02 2 февраля

Съел и умер

Таблетки дарят американцам счастье. А потом превращают в зомби
11:5025 марта

ИГ устроило внезапную атаку на сирийскую армию

08:0025 марта

В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель

04:0023 марта

Американка дала младенцу прикурить и попала за решетку

Россия
Дарья Жук (слева) и Фарида Рустамова«Сам вижу, доступна женщина или недоступна»
Депутат Госдумы о лобках журналисток, похоти и домогательствах Слуцкого
Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово
Спасатели сообщили о 40 погибших при пожаре в Кемерове
Появились данные о десятках пропавших без вести детей при пожаре в Кемерово
Смотревшие кино в кемеровском ТЦ оказались заперты
При пожаре в кемеровском ТЦ погибли 200 животных
Пожар в кемеровском ТЦ связали с поролоновым шариком
Все материалы
Мир
Скорострельный боженька
Американцы убивают детей и молятся на винтовки
Неудачно прыгнувшего студента затянуло под колеса поезда в Индии
Британским бизнесменам посоветовали отказаться от алкоголя и любви в России
Former KGB officer Nikolai Khokhlov appears as a witness before the Senate Internal Security Subcommittee. Image shows Khokhlov examining a collection of bullets which contain poison. May. 21, 1954. (AP Photo) Русские сенсации
Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
Из ада
Кровавые будни самой опасной банды в истории Америки
Американских солдат подготовили к конфликту с Россией при помощи комиксов
Молодежь в США вышла на крупнейшую демонстрацию со времен войны во Вьетнаме
Все материалы
Бывший СССР
Надежда СавченкоНадежды нет
Почему герой Украины Савченко стала врагом государства
Сдачу флота в Крыму на Украине объяснили жертвой ради операции в Донбассе
Белорусские оппозиционеры собрались на рекордный митинг и попали в милицию
Порошенко посоветовал рассказать про Савченко в учебниках
«Миротворец» 4 года искал «доказательства» против российского артиста
Киев перейдет на московское время
Надежда СавченкоВ Киеве задержали Надежду Савченко
Она хотела убить Порошенко и свергнуть власть на Украине. Но это не точно
Все материалы
Экономика
Бодрячком
Кофе предрекли тотальное вымирание. Альтернативы нет
Минкульт отчитался о рекордном росте зарплат музейщиков и библиотекарей
ЦБ сообщил о не принимающих новые деньги банкоматах
Украинский «Антонов» захотел найти лазейку для сотрудничества с Россией
В России хотят повысить налоги
Сколько заплатят россияне, если это случится
Сирийское правительство и российские бизнесмены договорились о сотрудничестве
«Аэрофлот» заявил о наличии показаний трех свидетелей инцидента с Успенской
Все материалы
Силовые структуры
Михаил ВоробьевОхота на Волков
Они убили Михаила Круга и держали в страхе всю Тверь
«Я — человек в погонах»
Главный следователь Москвы о взятках мафии, решении вопросов и российском ФБР
Умри сегодня!
Его лишили воровской короны. В ответ он открыл охоту на авторитетов
Мужчина попросил защитить его от оборотней и выстрелил в голову полицейскому
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка искромсала себе лицо ножницами ради алиби
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове торгового центра
Все материалы
Наука и техника
Русские монстры
Паровые гиганты и огромные машины на первых цветных снимках Российской империи
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Кровь и памперсы
После отсидки якудза крушит головы и нянчит младенцев: обзор Yakuza 6
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Найдена большая польза саморефлексии
Космонавты задумались о судьбе планеты и остались на орбите в темноте
Все материалы
Спорт
Максим Цветков«Надо гнать всех поганой метлой»
Российские биатлонисты долго шли ко дну. Но сумели всплыть
Загитову продержали на допинг-контроле более двух часов после выступления на ЧМ
У баскетболиста остановилось сердце во время игры
Фуркад заподозрил Шипулина в использовании допинга
Месси выбрал Неймару новый клуб
Алина ЗагитоваЧемпионат на минималках
Загитова осталась без медали, но есть и хорошие новости
Пакет из-под сэндвича сорвал дебют российского пилота в «Формуле-1»
Все материалы
Культура
«Как же неумно с вашей стороны. Целовать ноги святого!»
Откровения главного знатока животных. Впервые без купюр
Скончалась победительница «Евровидения» Лиз Ассия
«Тревога глубоко подавленного гея»
За что автор самой жуткой картины Америки чуть не лишился уха
Джоан Роулинг лайкнула «мужчин в платьях» и пожалела
«Симпсоны» сделали Путина госсекретарем США
Табакову нашли замену
Античные страсти
Боги, герои и их возлюбленные в главной оперной премьере сезона
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы принимали слишком много наркотиков»
Как секс и звезды принесли славу старейшему журналу о марихуане
Facebook шпионил за звонками и сообщениями пользователей
Федеральные каналы оставили неизменной сетку вещания на фоне пожара в Кемерове
Запущена трансляция переговоров спасателей с места пожара в Кемерово
Грудинин все-таки сбрил усы
Толстый кот-миротворец упал и прекратил вражду
На YouTube обнаружили новый опасный вирус
Все материалы
Ценности
Албанский Сталин
Диктатор Ходжа восседал на красном унитазе и заставлял всю страну рыть бункеры
Внешность Ким Кардашьян обошлась в полмиллиона долларов
Свой разрез
Человек-осьминог и девушки в намордниках держат в страхе Токио
Зачет автоматом
В Базеле показали часы с автоматоном и многое другое
Неравнодушный фотограф увлекся деревенскими подростками и прославил их
Британцев вдохновил российский футбол
На цифрах
По каким часам мир будет сверять время в ближайшие годы. Перый день BaselWorld
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Пилот потанцевал с совенком в воздухе и попался
В сети поделились впечатлениями после 17-часового беспосадочного рейса
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Крит покраснел
Бортпроводника поймали с кокаином в штанах
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Все материалы
Из жизни
Человек, который продал Луну
Мир будущего Маска, шутки Шварценеггера и вагончик вибраторов: репортаж с SXSW
Сторонник теории плоской Земли смог взлететь на самодельной ракете
Кругом тлен
Он попал в город мертвых и увидел, как красиво горят тела
Подушки в виде мускулистого мужского торса увлекли японских фетишисток
Индийский заклинатель змей повеселил толпу и чуть не умер
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
88-летний слабоумный мужчина из-за 20 долларов расстрелял проститутку
Все материалы
Тест: передний или задний?
Угадываем тип привода у известных (и не очень) автомобилей
Главные факты о новом VW Touareg
Все, что нужно знать о главной премьере этой весны – VW Touareg нового поколения
Автомобили, названные в честь ветров
Мощные машины с мощными именами: Tempest, Typhoon и другие
Модели Nissan, о которых вы не слышали
От субкомпактного ситикара до суперкара – 14 машин, о которых вы даже не догадывались
«Гранту» с дизайном «Весты» сфотографировали в Тольятти
Видео: большой почтовый грузовик дрифтит на серпантине
Volkswagen показал новый доступный кроссовер
Все материалы
Печатный орган
Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель. С IKEA можно попрощаться
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
Работающие москвичи стали реже умирать
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Все материалы