Американский «Патриот» промазал и разбомбил жилой район

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Две противоракеты MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM, производимого под руководством американской компании Raytheon и находящегося в распоряжении Саудовской Аравии, отказали. После запуска одна из них взорвалась в воздухе, другая упала на жилой район Эр-Рияда. Видео очевидцев публикует The Aviationist.

В ночь на 26 марта 2018-го система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила семь запущенных из Йемена ракет. В результате ударов погиб один человек, еще несколько ранены. Погибший — гражданин Египта, на чей дом упали обломки одной из ракет.

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