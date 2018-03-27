Число полицейских на митинге в Кемерове увеличилось в десять раз

Число сотрудников полиции на центральной площади Кемерова, где проходит массовый стихийный митинг горожан, увеличилось почти в десять раз. Об этом во вторник, 27 марта, сообщил радиостанции «Говорит Москва» Игорь Востриков, который потерял семью в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

«Полиции сейчас в десять раз больше. Полиции теперь один к двум по сравнению с числом простых людей», — уточнил Востриков.

Он добавил, что никаких конфликтов на месте проведения акции не возникало. «У нас же цель — мы не какая-то оппозиция, которая пришла любыми способами свергать. Мы люди, убитые горем, пришедшие искать свою правду, но не потерявшие рассудок», — пояснил собеседник радиостанции.

27 марта жители Кемерова собрались на митинг в центре города, требуя от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре. Также они потребовали отставки главы региона Амана Тулеева. Изначально на митинг пришли около 300 человек, однако затем число протестующих выросло до нескольких тысяч. Так, по данным «Говорит Москва», в акции приняли участие более 4 тысяч человек.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что наиболее вероятной причиной возгорания в торговом центре стало замыкание электропроводки.

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