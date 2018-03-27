Запрещающие джихадистов знаки появились на дорогах Франции

Французская полиция начала расследование после появления необычных дорожных знаков на юге страны. Об этом пишет во вторник, 27 марта, The Local.

На въездах в ряд городов неизвестные установили таблички «Нет джихадистам». Они стилизованы под обычные знаки, обозначающие границу территории населенного пункта.

По данным издания, по меньшей мере семь таких табличек нашли на въезде в Тулузу. Знаки быстро сняли, а затем передали полиции. Стражи порядка теперь изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить причастных и их мотивы. По некоторым данным, за акцией стоит крайне правая группа Generation Identitaire, ранее замеченная за антиисламской деятельностью в регионе.

23 марта на юге Франции 25-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим совершил серию нападений, жертвами которых стали четыре человека. Он ранил автомобилиста и убил его пассажира ради машины, а затем атаковал группу находившихся на пробежке безоружных спецназовцев.

После этого молодой человек, назвавшийся сторонником террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), захватил супермаркет, убив сотрудника и посетителя. Четвертой жертвой стал подполковник полиции Арно Бельтрам, обменявший себя на последнего заложника. Лакдим был застрелен в ходе штурма здания.

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