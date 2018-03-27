Украинский депутат тайком купил биткоины на миллион долларов

Украинский депутат от «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Голубов в декабре 2017 года купил криптовалюту Bitcoin Gold на 24,5 миллиона гривен (около 939 тысяч долларов). Об этом сообщает портал «Слiдство.Iнфо» со ссылкой на документы на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

По данным портала, Голубов в 2012 году купил «обычные» биткоины — приобретенная тогда цифровая валюта к настоящему времени выросла на более чем 1,7 миллиарда гривен (почти 65 миллионов долларов). В августе 2017 года депутат приобрел Bitcoin Cash на сумму в 32,8 миллиона гривен (1,3 миллиона долларов), а в декабре — Bitcoin Gold. Эти криптовалюты образовались в результате хардфорка (изменения протокола) в сети биткоина.

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Как отмечает портал, «о существенных изменениях в имущественном состоянии» депутат сообщил только через три месяца, хотя по закону должен был сделать это в течение 10 дней. Голубову грозит штраф в размере от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен.

В конце 2017 года биткоин ставил несколько рекордов стоимости. Так, 17 декабря стоимость этой криптовалюты в ходе электронных торгов перевалила за 20 тысяч долларов. Однако затем цена криптовалюты обвалилась — ровно через месяц после рекорда, 17 января 2018 года, стоимость биткоина упала ниже 10 тысяч долларов, к 6 февраля она опустилась ниже шести тысяч долларов. По данным Coindesk, 27 марта к 16:30 мск курс биткоина составлял 7,9 тысячи долларов.

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