Шахматист Карякин объяснил поражение на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин подвел итоги завершившегося в Берлине турнира претендентов, в котором он не смог одержать победу. Слова шахматиста приводит пресс-служба компании-организатора турнира World Chess.

«Я боролся до последнего, однако несколько проигрышей в самом начале турнира помешали мне занять лидирующую позицию. Этот турнир был, действительно, сложным и некой степени драматичным», — признался Карякин.

В заключительном, 14-м раунде турнира претендентов 28-летний россиянин встречался с китайцем Ден Лиженем и свел партию к ничьей. В итоге Карякин набрал восемь баллов, отстав от первенствовавшего американца Фабиано Каруаны на один балл. Для итогового триумфа уроженцу Симферополя не хватило бы даже победы над Лиженем.

Карякин стал единственным шахматистом, нанесшим Каруане поражение на турнире претендентов. В ноябре 2018 года американец оспорит с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном мировую шахматную корону.

Карякин выиграл предыдущий турнир претендентов. В ноябре 2016 года он уступил Карлсену в матче за титул чемпиона мира. 12 основных партий не выявили победителя, соперники разыграли титул на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.

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