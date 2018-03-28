Кремль не увидел противостояния с мировым сообществом из-за «дела Скрипаля»

Обострение отношений Москвы и Лондона из-за «дела Скрипаля» — это не противостояние с мировым сообществом, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в среду, 28 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Во-первых, 20 или 30 стран — это лишь часть мирового сообщества. Мировое сообщество гораздо более многообразно и включает в себя гораздо большее количество стран», — сказал Песков журналистам.

На его взгляд, решение стран Запада о высылке российских дипломатов — это проявление «квазисолидарности с Лондоном». «Действительно, это достаточно коллективное решение. В теме, которая, с нашей точки зрения и по нашему убеждению, по-прежнему не имеет под собой никаких оснований, не имеет под собой никаких доказательств», — сказал Песков.

Он также заявил, что не считает намерение России отстаивать свою позицию тупиковым путем.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в отравлении нервно-паралитическим веществом Москву и выслала 23 российских дипломатов. Позже о решении выслать представителей России заявили 16 государств Европы, США, Канада и Австралия, Украина и Молдавия. Москва отвергает все обвинения и пообещала Западу ответить на высылку своих дипломатов.

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