Арабов временно лишили модных брендов

С 26 по 31 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде должна была пройти первая в истории страны Неделя моды Arab Fashion Week. Однако за три дня до открытия мероприятие отменили. Об этом сообщает The New York Times.

Предположительно, причиной могли стать визовые проблемы, с которыми столкнулись некоторые западные модели и журналисты. По другой версии, наиболее консервативные представители власти выступили против проведения модных показов.

Арабский совет моды (Arab Fashion Council) назначил новые даты для Недели моды. Показы пройдут с 10 по 15 апреля 2018 года в отеле сети «Ритц Карлтон» в Эр-Рияде.

«Решение об отсрочке события было принято только потому, что мы не смогли разместить всех иностранных гостей, подавших заявку на участие. Мы бесконечно благодарны за доверие и поддержку, которую мы получили по этому поводу», — пояснил исполнительный директор Арабского совета моды Джейкоб Абриан (Jacob Abrian).

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Модный форум с участием арабских и иностранных дизайнеров состоится под руководством принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд, почетного президента Арабского совета моды.

Объявляя об этом событии, принцесса процитировала письмо главного управления развлечений страны: «Художественное сообщество Саудовской Аравии растет и крепнет на протяжении уже нескольких лет, и управление выражает уверенность, что такое мероприятие, как неделя моды, станет достойной площадкой для демонстрации возможностей талантливых модельеров и художников и выведет на новый уровень сферу развлечений Саудовской Аравии».

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