На Иртыше взорвали лед и заодно выбили стекла в домах

В казахстанском городе Семей (бывший Семипалатинск) в десятках квартир выбило стекла из-за работ по подрыву льда на реке Иртыш. Видео, снятое очевидцами, публикует в своем Telegram-канале НТВ.

«На реке стали что-то делать, летал вертолет. И я подошел к окну, чтобы посмотреть. В это время произошел взрыв на реке, и ударной волной выбило стекла в окнах. Стекла разлетелись в разные стороны. Я отделался царапинами», — рассказал Tengrinews.kz один из очевидцев.

Как пояснили изданию в городской администрации, прибегнуть к подрыву льда пришлось из-за сброса воды с Шульбинской ГЭС и затопления острова Полковничий. В результате инцидента были повреждены три девятиэтажных дома и один пятиэтажный. В настоящее время оценивается сумма причиненного ущерба. Возместить ее планируют власти Семея.

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