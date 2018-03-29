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Раскрыты подробности полета российских боевых самолетов к Северной Америке

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Полет российской противолодочной авиации через Северный полюс к Северной Америке был совершен в рамках учений на прошлой неделе. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в авиационных кругах.

«Это было в рамках учений в марте этого года», — отметил один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что учения состоялись на минувшей неделе. По его словам, полет выполнили два российских противолодочных самолета, их сопровождали истребители и самолет-заправщик.

О состоявшемся полете к Североамериканскому континенту 28 марта сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, военная авиация совершила полет по данному маршруту впервые со времен Советского Союза.

Как отмечает «Интерфакс», в декабре прошлого года российские военные заявляли, что в 2018-м морская авиация Северного флота расширит географию полетов в Арктике. В частности, для этого планируется использовать заполярный аэродром Темп на Новосибирских островах.

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Предыстория: Россия отправила боевые самолеты к Северной Америке по забытому маршруту
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