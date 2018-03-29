«Рамблер» оштрафовали за отказ выдать данные пользователя почты

Верховный суд России постановил законным решение Центробанка оштрафовать ООО «Рамблер Интернет Холдинг» на 500 тысяч рублей из-за отказа предоставить информацию о пользователе электронной почты. Об этом сообщается на сайте РАПСИ.

«Доводов, подтверждающих существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые могли повлиять на исход дела и являются достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке, компанией "Рамблер Интернет Холдинг" не приведено», — говорится в сообщении.

По данным судебных документов, ЦБ проводил проверку на предмет возможного манипулирования рынками различных ценных бумаг на торгах ЗАО «ФБ ММВБ». Регулятор направил запрос в адрес «Рамблера» с требованием выдать данные пользователя mail.rambler.ru — «Рамблер/Почты».

Компания отказалась выполнять требование, поскольку посчитала, что запрос может быть удовлетворен только на основании закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Арбитражный суд Москвы в решении в июне 2017 года постановил, что требование регулятора обязательно для исполнения. Апелляционная инстанция 14 сентября и кассационный суд 6 декабря 2017 года оставили это решение без изменений.

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