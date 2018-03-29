Членов «Христианского государства» отправили в колонию за поджог автомобилей

Трех активистов организации «Христианское государство» приговорили к лишению свободы за поджог автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает РИА Новости.

Брат лидера организации Юрий Калинин, а также его сообщники Александр Баянов и Денис Манталуца признаны виновными в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

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На суде сообщники признали, что, пытаясь отомстить за фильма «Матильда», по ошибке сожгли автомобили случайных людей. Они попросили прощения у хозяев и пообещали полностью возместить ущерб. Последние, по данным агентства, уже подали гражданские иски: владелец Honda — на 986 тысяч рублей, а Mercedes GLS – более чем на 6 миллионов.

Активисты «Христианского государства» были задержаны 19 сентября прошлого года подозрению в организации поджога автомобиля адвоката Константина Добрынина. Сам инцидент произошел в центре Москвы 11 сентября. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавшие от огня Honda и Mercedes, принадлежащие жителям ближайших домов. О поджоге на своей странице в Facebook сообщил и сам Добрынин, приложив к посту фотографии обгоревших автомобилей, вокруг которых были разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

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