Ревнивый дагестанец забил камнями девушку на глазах у очевидцев

Сотрудники полиции задержали мужчину, который забил девушку камнем в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального МВД.

«Парень задержан, дело передано в Следственный комитет», — рассказал представитель силовых структур.

По данным источника агентства, убитая девушка была невестой подозреваемого. Причиной убийства стала ревность. «Мужчина совершил убийство, так как заподозрил ее в измене», — отметил собеседник.

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Молодой человек изначально сбежал с места убийства, пишет портал NEWS-R. Как сообщил источник издания, «парень заметил, что его девушка разговаривает с другим, похитил ее и забил камнями». Преступление произошло вечером 29 марта.

В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как девушка лежит на трассе, а мужчина избивает ее ногами. Затем он берет большой камень и разбивает его о голову девушки. Мимо проезжают автомобили, водители или пассажиры которых не реагируют на происходящее.

В начале марта равнодушными к попытке убийства, совершенной на их глазах, остались жители Санкт-Петербурга. Инцидент также попал на камеры наблюдения: на кадрах молодой мужчина после ссоры повалил девушку на землю, достал нож и ударил ее в шею, а затем ушел. Потерпевшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, нападавшего, уроженца Казахстана Александра Махметова, объявили в федеральный розыск.

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