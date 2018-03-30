Австралийскую старушку выгнали из дома за трубный голос

В австралийском районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, пожилую женщину выселили из социального жилья за громкий голос. Об этом сообщает издание Sunshine Coast Daily.

Из-за болезни голосовых связок она говорила громким пронзительным голосом, напоминающим гудок парохода. Соседи жаловались на шум, и местные власти признали поведение женщины нежелательным и решили отменить ее договор об аренде.

Женщина обратилась в суд, но не смогла добиться отмены решения. Она подала апелляцию и попыталась доказать, что громкий голос представляет собой симптом психического расстройства и не поддается контролю. Суд узнал, что помимо болезни голосовых связок, женщина страдает от параноидной шизофрении, посттравматического стрессового расстройства и артрита. Адвокат призвал рассмотреть альтернативные методы решения проблемы: например, улучшить звукоизоляцию квартир или переселить ее туда, где шум не будет беспокоить соседей.

Судья, рассматривавший дело, признал, что женщина не способна контролировать свои действия, однако не нашел оснований для отмены решения о выселении.

В 2017 году жительницу британского города Уилленхолл Соню Брайс приговорили к тюремному заключению за то, что она досаждала соседке запущенной по кругу музыкой Эда Ширана. Пострадавшая утверждала, что Брайс включила песню Shape of You на полную громкость и слушала ее снова и снова в течение получаса.

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