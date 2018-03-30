Названы лучшие фильмы про Иисуса

Издание Vice составило список лучших фильмов про Иисуса для просмотра на Netflix во время Пасхи. В рейтинг вошли не только картины, в которых фигурирует сам Христос, но и те, где в той или иной степени раскрывается тема духовного лидерства или избранности.

В список вошли 10 лент. Первой упомянута «Матрица» 1999 года режиссеров Вачовски. По предположению авторов, главный герой фильма Нео — Иисус, так как он оказывается бессмертным спасителем человечества, а другой персонаж, Морфеус, — чернокожее воплощение Иоанна Крестителя.

На втором месте супергеройский фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Зака Снайдера 2016 года. Тройку замыкает «Молчание» того же года о поездке двух иезуитов в Японию XVII века, где христианство было под запретом.

В рейтинг также вошли такие картины, как «Принц Египта», «Последнее искушение Христа», «Царство небесное», «Страсти Христовы», «По соображениям совести», «Лагерь Иисуса» и «Десять заповедей».

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