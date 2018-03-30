MediaMarkt разрешит молодежи пострелять

MediaMarkt проведет серию киберспортивных турниров под названием CityBattle, первый состоится 31 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе ретейлера, поступившем в «Ленту.ру».

Первое соревнование пройдет в формате дуэли — двое соперников будут сражаться в игре Quake Champions одновременно в двух киберспортивных клубах сети в Москве (ТЦ «Авиапарк») и Санкт-Петербурге (ТРК «МЕГА Дыбенко»).

В качестве участников приглашены игроки из команды Virtus.pro. В Москву приедет спортсмен из Польши Мачей Кшиковски (Av3k), которому в Санкт-Петербурге будет противостоять Алексей Янушевский (Cypher). Для обоих городов будет действовать единая турнирная сетка.

Призовой фонд турнира в 300 тысяч рублей предоставлен компанией Trust.

Первая в России профессиональная киберспортивная организация Virtus.pro была основана в 2003 году. Команда регулярно побеждает в крупнейших международных турнирах, сумма призовых, выигранных командой, составляет более 8 миллионов долларов.