«Газпром» и «Нафтогаз» начали новые распри

«Газпром» 29 марта подал ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции на решение Стокгольмского арбитража, касающееся контракта с «Нафтогазом» на транзит топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российской компании.

В «Газпроме» пояснили, что подали апелляцию из-за существенных процессуальных нарушений, которые, как считает компания, были допущены при вынесении решения в Стокгольмском арбитраже. «Газпром» намерен оспорить и добиться частичной отмены этого решения.

Стокгольмский арбитражный суд в феврале обязал российскую компанию выплатить украинской 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных в контракте объемов газа для транзита.

В декабре 2017-го арбитраж вынес решение по контракту о поставках газа на Украину, в том числе обязав российскую сторону пересмотреть ценообразование на топливо. «Газпром» 21 марта это решение опротестовал в суде округа Свеа.

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