Умерла народная артистка России Наталья Попович

В Москве скончалась народная артистка России Наталья Попович. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщается на сайте театра «Новая опера».

«Московский театр Новая Опера извещает о кончине народной артистки России, главного хормейстера театра в 1991-2017 годах Натальи Григорьевны Попович», — говорится в сообщении.

Попович было 73 года. «Она тяжело болела, но мы надея­лись и верили в лучшее. Бог судил иное…» — добавили в театре.

Наталья Попович была инициатором создания ежегодного фестиваля театра — «Крещенской недели в Новой Опере». Она также была вдовой основателя театра, дирижера Евгения Колобова. Она пополнила афишу учреждения такими спектаклями, как «Джанни Скикки» Пуччини, «Золушка» Россини, «Искатели жемчуга» Бизе, «Князь Игорь» Бородина, «Любовный напиток» Доницетти, «Наббуко» Верди, «Норма» Беллини, «Севильский цирюльник» Россини и «Пиковая дама» Чайковского.

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