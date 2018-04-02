Детей расписали татуировками для защиты от солнца

Косметический бренд Boots Soltan запустил необычную рекламную кампанию, цель которой — научить родителей борьбе с ультрафиолетовым излучением, повреждающим кожу детей, сообщает Mirror.

На лица и другие части тела детей-моделей нанесли боди-арт в виде татуировок в классическом стиле с темным готическим текстом Sun Damage for Life («Солнце вредит жизни»).

Фото: Boots Soltan 1 /2

По словам Клэр О'Коннор (Claire O'Connor), эксперта бренда Boots Soltan, «очевидно, что родители уже учитывают необходимость солнцезащитного крема, но мы поощряем их сделать этим летом защиту от ультрафиолета главным приоритетом и выбирать только средства с максимальной защитой».

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В марте 2018 года в социальных сетях распространили видео, на котором девочки-подростки рассказывают, как одноклассники обзывают их в школе. При этом на своих лицах они написали все оскорбительные слова, которые слышали в свой адрес.

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