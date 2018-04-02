Китаец воровал значки с дорогих машин ради лайков

Китайца арестовали за воровство значков с автомобилей марки Mercedes. Как сообщает издание South China Morning Post, он делал это ради одобрения в социальных сетях.

За одну ночь житель города Юнкан в провинции Чжэцзян украл больше дюжины символов марки, заснял это на видео и выложил в интернет. На следующее утро в полицию города поступило множество жалоб от владельцев автомобилей Mercedes. Полицейские смогли выследить вора, обнаружили значки у него в квартире и задержали.

Задержанный объяснил полицейским, что подобные ролики очень популярны на одном из видеоресурсов. 25-летний блогер надеялся, что, выложив его, он привлечет новых подписчиков на свой канал и наберет лайков.

Мнения пользователей насчет его поступка разделились. Одни комментаторы обвинили во всем «тлетворное влияние интернета, обнажающее худшие стороны человеческой природы», другие отметили, что блогер должен отвечать за свои поступки и «слепо не повторять увиденное на мониторе».

В начале февраля сообщалось о китайце, превратившем старый грузовик в танк ради славы в интернете. Однако стоило ему выехать на нем на дорогу, как полиция задержала его. Самодельный танк собираются уничтожить.

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