Эксперт допустил продажу «Лукойла»

Основатель и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, возможно, готовит компанию к продаже. Об этом пишет на страницах «Независимой газеты» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Он, в частности, обращает внимание на искусственное завышение капитализации компании. Один из приемов, который для этого используется, — включение в сумму капитализации 16,6-процентный пакет квазиказначейских акций. Они были выкуплены в 2010-2011 годах и с тех пор «лежали мертвым грузом». По мнению аналитика «Атона» Александра Корнилова, без учета этих ценных бумаг стоимость компании составив 2,75 триллиона рублей, то есть примерно на 10 процентов ниже текущей.

Кроме того, компания намерена провести обратный выкуп собственных акций, выделив на это около двух-трех миллиардов долларов. Причем, выгодоприобретателем от этой сделки будет сам «Лукойл», поскольку выкуп будет производиться у его кипрской дочерней структуры. Это также положительно сказывается на капитализации. Поскольку инвесторы понимают — такая операция повысить доходность ценных бумаг, остающихся в обращении.

«Если вывести за скобки обязательные рыночные мантры в последнем интервью Алекперова, все, что он говорит о политике компании, как представляется, точно укладывается в логику предпродажной подготовки. Он заявляет, что причиной роста капитализации является «новая дивидендная политика» «Лукойла», обеспечивающая максимальную доходность для акционеров. И кто мешал господину Алекперову проводить такую дивидендную политику раньше?», — отмечается в статье.

Вывод, который делает автор — раньше на повестке не стояла задача предпродажной подготовки и соответственно «вздутия» капитализации, а теперь, похоже, стоит.

В материале указывается и на другие признаки возможной подготовки: в прошлом году компания сообщала о возможной продаже активов, а недавно — предупреждением о сокращении инвестпрограммы. Автор также указывает на то, что ранее на рынке присутствовала информация о том, что «компания решила продать треть своего заправочного бизнеса», ищет покупателя на свой Ухтинский НПЗ в Коми, а также готовит к продаже свое трейдинговое подразделение LITASCO и сицилийский нефтеперерабатывающий завод ISAB.

«Сценарий продажи «Лукойла» вполне закономерен, ведь Вагит Юсуфович (Алекперов) дал понять, что не рассчитывает передать с нуля созданный им бизнес своим наследникам. Понимая стиль и характер Алекперова, довольно трудно представить, что он для того строил свое детище, чтобы даром уступить его «молодому, перспективному менеджеру», - резюмирует автор статьи.

В марте 2018 года Алекперов анонсировал отход основных акционеров от управления компанией, в том числе поиск «преемника» на свое место. «Каждый руководитель компании должен думать о том, что компания будет эффективно работать и после того, как он уйдет от оперативной деятельности», — заявил он на Дне инвестора в Лондоне. При этом бизнесмен пообещал, что никто из его наследников не станет во главе компании. Принадлежащие ему 24,8 процента акций «Лукола», по его словам, будут переданы наследникам через траст, что не позволит раздробить этот пакет.