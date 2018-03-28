Эксперты назвали временной «ценовую аномалию» «Лукойла»

Громкие корпоративные новости поддержали капитализацию «Лукойла» на российском рынке, подняв ее до 3,324 триллиона рублей. Катализатором послужили заявления руководства компании о проведении обратного выкупа казначейских акций компании (buyback) до конца этого года. На эти цели «Лукойл» планирует направить 3 миллиарда долларов.

Казначейский пакет (16,57 процента акций «Лукойла») принадлежит кипрской Lukoil Investments LTD, на баланс которого были переведены бумаги, выкупленные «Лукойлом» еще в 2010-2011 годах у его прежнего партнера американской ConocoPhillips. 7 лет эти акции лежали «мертвым грузом», что называется «на будущее»: сам Алекперов не раз пояснял инвесторам, что компания держит бумаги для возможного последующего SPO на бирже в Гонконге или же для использования в сделках M&A. Но в приватизации «Башнефти», в которой «Лукойл» и планировал задействовать свои казначейские акции, компании поучаствовать не удалось: на башкирский ТЭК нашелся более достойный серьезный покупатель в лице «Роснефти».

Обратный выкуп потенциально увеличит доходность оставшихся акций, что и обусловило спрос на них со стороны спекулятивных игроков, объясняют эксперты. «Это краткосрочный всплеск. «Отыграв» корпоративные новости, капитализация «Лукойла», скорее всего, припадет», — считает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

Это мнение разделяет и директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. «Текущие показатели капитализации «Лукойла» на российском рынке не учитывают стоимости казначейского пакета акций компании, который будет погашен. После этого капитализация скорректируется на 10-12 процентов», — отмечает эксперт. «Правильно считать стоимость всей компании за вычетом стоимости квазиказначейского пакета. Без учета квазиказначейского пакета стоимость «Лукойла» составляет 2,75 триллиона рублей», — посчитал аналитик «Атона» Александр Корнилов.

По мнению экспертов, статус-кво «Лукойл» может вернуть уже в ближайшее время, после того, как компания погасит квазиказначейские акции. «При оценке стоимости компании важно учитывать не краткосрочные спекулятивные факторы, а фундаментальные показатели. А по ним Лукойл значительно проигрывает «Роснефти». Компании несопоставимы по добыче, запасам, выручке. «Роснефть» добыла в 2017 году 225,6 миллиона тонн нефти, Лукойл — 80,9 миллиона тонн. Запасы «Роснефти» по классификации SEC составили 37,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, а у «Лукойла» — всего 12,1 миллиарда баррелей», — говорит Разуваев. «Важнейший показатель — эффективность добычи, дополняет Суверов, — «Роснефть» по этому показателю – мировой лидер: 2,5 доллара на баррель нефтяного эквивалента против 3,7 доллара у Лукойла и 10 долларов у «Газпром нефти». Поэтому ценовая аномалия «Лукойла» является временной, и в скором будущем, «Роснефть» снова обойдет его по рыночной капитализации, причем с течением времени разрыв будет только увеличиваться», — считает эксперт