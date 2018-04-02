Самого гибкого человека планеты посадили на 22 года за детское порно

Актера Мухтара Гусенгаджиева приговорили к 22 годам строгого режима с принудительным лечением за детскую порнографию. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Артист был арестован в сентябре 2015 года. По данным следствия, 53-летний Гусенгаджиев несколько раз совершил в отношении 9-летней девочки насильственные действия сексуального характера.

Мухтар Гусенгаджиев — артист цирка. Также известен ролями в таких проектах, как «Дорогая Маша Березина», «Кулагин и партнеры», «Моя Пречистенка», «Платон», «Тайна перевала Дятлова» и «Последний из Магикян».

По информации на сайте 53-летнего артиста, он носит титул самого гибкого человека планеты. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса и несколько книг рекордов России.

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