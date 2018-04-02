Древний человек оказался покрыт опухолями

Французские палеоантропологи из Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин реконструировали внешность кроманьонца, который жил около 30 тысяч лет назад. Оказалось, что древний человек был болен нейрофиброматозом, при котором на лице и других частях тела возникают доброкачественные опухоли. Статья ученых опубликована в журнале The Lancet.

Останки Homo sapiens были обнаружены в 1868 году в пещере Кро-Маньон на юго-западе Франции. На лобной кости черепа специалисты выявили округлое повреждение костной ткани, которое могло быть вызвано воздействием частиц почвы на скелет, рахитом, а также грибковыми или иммунными заболеваниями. Однако до сих пор установить истинную причину дефекта не удавалось.

Ученые провели компьютерную томографию повреждения, что позволило исключить преобразование костной ткани в злокачественную опухоль. В то же время особенности патологии соответствовали морфологии подкожной шванномы — доброкачественной опухоли, возникающей из шванновских клеток нервной ткани. Такие новообразования, связанные с эрозией костной ткани, возникают при нейрофиброматозе I типа — наследственном заболевании, которое вызывается мутацией в 17-ой хромосоме.

У кроманьонца из-за другой опухоли был также поврежден внутренний слуховой проход. Хотя акустические шванномы характерны для нейрофиброматоза II типа, они также встречаются у заболевания I типа. На основе всех этих признаков исследователи реконструировали внешность человека, все лицо которого было покрыто опухолями.

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