Внутри рака легких нашли недоразвитый организм

Группа ученых под руководством Пурушотхама Рао Тата (Purushothama Rao Tata) из Университета Дьюка в США обнаружила в злокачественной опухоли легких недоразвитый желудок, двенадцатиперстную кишку и тонкий кишечник. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали более тысячи случаев немелкоклеточного рака легких, который является самой распространенной разновидностью злокачественных опухолей легких. Ученые определили уровни РНК (первичных продуктов активной ДНК) таких генов, как SOX2 и NKX2-1. Последние кодируют транскрипционные факторы — молекулы, активирующие ряд генов и участвующие в обеспечении или отмене пластичности злокачественных тканей. В результате опухоль становится пластичной, то есть может меняться под воздействием окружающей среды и становиться невосприимчивой к лекарственным препаратам.

Ученые показали на мышиной модели, что снижение активности NKX2-1 перенаправляет развитие клеток опухоли легких на путь, не связанный с формированием легочной ткани. В результате внутри ракового новообразования могут формироваться ткани, характерные для желудочно-кишечного тракта. Клетки легких начинают превращаться в клетки желудка и кишечника. Это происходит из-за того, что при развитии эмбриона легкие и пищеварительная система формируются из одних и тех же клеток-предшественниц.

У грызунов, у которых был уменьшен уровень NKX2-1, клетки рака легких начинали вырабатывать пищеварительные ферменты. Активация онкогена SOX2 влияла на формирование тканей двенадцатиперстной кишки, а работа фактора KRAS — тонкой и толстой кишки.

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