Обнаружено подавляющее развитие рака средство

Международная команда исследователей обнаружила новый противораковый белок LHPP, который предотвращает неконтролируемую пролиферацию (размножение) злокачественных клеток в печени. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Существуют гены-супрессоры опухолей, которые кодируют белки, способствующие профилактике превращения клеток в злокачественные. Однако зачастую внутри новообразований они становятся неэффективными, что ускоряет развитие рака и снижает шансы пациента на выживание.

В исследовании ученые использовали мышиную модель гепатоцеллюлярной карциномы, сравнив активность четырех тысяч белков в здоровой и патологической ткани. Оказалось, что в опухолевых клетках наблюдается дефицит гистидин-фосфатазы LHPP. При этом уровень белка в клетках людей был напрямую связан с тяжестью заболевания и продолжительностью жизни. При полном отсутствии соединения пациенты, в среднем, умирали на два года раньше других больных.

Продемонстрировано, что введение дополнительной ДНК, кодирующей супрессор, в опухоль у мышей останавливало рост злокачественной ткани и поддерживало правильное функционирование печени. Механизм воздействия фермента объясняется тем, что он удаляет фосфатные группы, связанные с аминокислотой гистидином в белках. В его отсутствие начинается глобальное фосфорилирование, в результате чего некоторые соединения становятся онкогенными.

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