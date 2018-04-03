Прототип героини фильма «Дьявол носит Prada» лишится должности

Американский журнал Vogue может лишиться главного редактора летом 2018 года. Об этом сообщает PageSix.

По данным источников издания PageSix, Анна Винтур, которая руководит не только американской версией Vogue, но и медиакомпанией Conde Nast, планирует покинуть свой пост в июле после свадьбы дочери Би Шаффер.

Предполагается, что должность нового главного редактора Vogue предложат Эдварду Эннинфулу, действующему руководителю британской версии Vogue, а свое прощальное интервью 68-летняя Анна Винтур уже пообещала журналистам New York Times.

Также сообщается, что после ухода из Vogue Анна Винтур может продолжить работать в Британском совете моды. Поводом для таких догадок послужило то, что на Неделе моды в Лондоне Винтур сидела рядом с королевой Великобритании Елизаветой.

В издании Conde Nast журналистам PageSix сообщили, что не могут подтвердить эту информацию. Однако предоставить более точные сведения по поводу планов своего художественного руководителя отказались.

Винтур возглавляет Vogue с 1988 года.

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В феврале Британская королева Елизавета II лично появилась на Неделе моды в Лондоне. Для посещения монарх выбрала показ дизайнерской марки Richard Quinn, основанной модельером Ричардом Куинном. Королева, одетая в костюм из букле бледно-голубого цвета с закрытым жакетом и юбкой до колена, сидела в первом ряду дефиле вместе с главным редактором американского журнала Vogue Анной Винтур.

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