«Газпром» собрался в баню

Государственная компания «Газпром» объявила тендер на закупку веников для бани. Соответствующая заявка на поставку размещена на сайте госзакупок компании. Помимо веников для бань, «Газпром» намерен приобрести туалетную бумагу.

Поставки веников и туалетной бумаги необходимы одному из дочерних подразделений госкомпании — предприятию «Лазурная». Под этим юридическим лицом скрывается элитный пятизвездочный отель Radisson в Сочи.

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Всего госкомпания намерена закупить 720 веников на 220 тысяч рублей. Веники должны быть российского производства и сделаны из деревьев трех видов: береза, дуб и эвкалипт. Итоги тендера должны подвести 16 апреля. Начальная цена тендера на поставку туалетной бумаги составляет 478 тысяч рублей.

Согласно документации на сайте госзакупок, отелю необходимы 36 пачек по 200 листов, 96 рулонов двухслойной, 6 бобин по 525 метров, 6 рулонов в упаковке, упаковка 15 пачек по 320 листов и коробка с 21 упаковкой по 100 листов. Каждой позиции тендера компания заказала по 22 штуки.

Министерство финансов 3 апреля опубликовало доклад, согласно которому почти все госзакупки государственных компаний проходят без конкуренции. По данным ведомства, только три процента тендеров проходят на конкурентной, рыночной основе.

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