«Газпром» захотел испить из Байкала

Дочернее подразделение госкомпании «Газпром» — «Газпром добыча Иркутск» — провело тендер на поставку питьевой воды из Байкала.

Расходы на поставку воды из озера составят 336 713 рублей. Ожидаемая дата поставки воды «дочке» «Газпрома» — 31 декабря 2018 года. Исполнителем контракта стало ООО «Аква Плюс». Воду будут поставлять в таре трех типов: в возвратных бутылях объемом 18,9 литра, а также в бутылках объемом 5 литров и 0,5 литра.

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Стоимость одной бутыли 18,9 литра для компании составит 123 рубля, бутыли объемом 5 литров — 43 рубля, 0,5 литра — 15,9 рубля. Бутылей объемом 18,9 литра компания планирует закупить 1850 штук, пятилитровых — 50 штук, пол-литровых — 3500 штук. В общей сложности сотрудники «Газпрома» выпьют почти 37 тысяч литров воды из Байкала.

Обязательным условием проведения закупки было сотрудничество с представителем малого или среднего бизнеса. Согласно информации базы данных СПАРК, ООО «Аква Плюс» из Иркутской области — это микропредприятие с персоналом 6-10 человек. Выручка компании в 2016 году составила 8,5 миллиона рублей при чистой прибыли 58 тысяч рублей.

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