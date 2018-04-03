Случайно обнаружена самая далекая звезда во Вселенной

Международная группа астрономов под руководством Патрика Л. Келли (Patrick L. Kelly) обнаружила голубой сверхгигант Икар, который удален от Земли на девять миллиардов световых лет. Это самая далекая обычная звезда, найденная на настоящий момент. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Astronomy. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Икар, или MACS J1149 Lensed Star 1 (LS1), был замечен на снимках космического телескопа Hubble, сделанных в 2016-2017 годах. При обычных условиях настолько далекие звезды не видны даже для орбитальных обсерваторий, однако изображение голубого сверхгиганта оказалось увеличенным в две тысячи раз благодаря эффекту гравитационного линзирования.

Астрономы обнаружили Икар случайно, когда с помощью телескопа наблюдали сверхновую, произошедшую в той же галактике. Изображение взорвавшейся звезды, названной SN Refsdal в честь норвежского астронома Сьюра Рефсдала (Sjur Refsdal), было искажено массивным скоплением галактик MACS J1149 + 2223, расположенным в пяти миллиардах световых лет от Земли. Это явление происходит, когда луч света от далекого объекта попадает в гравитационное поле галактики или галактического кластера и искривляет свою траекторию. В результате объект визуально немного меняет свое расположение на небе и увеличивается в размерах.

Таким образом скопление MACS J1149 + 2223 сработало как гравитационная линза, улучшив условия наблюдения Икара. Хотя обычно такой эффект увеличивает фоновые объекты до 50 раз, астрономические тела малого размера могут быть увеличены до нескольких тысяч раз. Этому способствуют такие редкие условия, как пересечение некой звездой линии между Икаром и Hubble. Это позволило астрономам определить даже спектральные характеристики LS1, которая является звездой типа B (горячая и голубая) и, возможно, в сотни тысяч раз ярче Солнца.

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