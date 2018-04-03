Изменения ФГОС помогут сформировать единое образовательное пространство

В Госдуме состоялись парламентские слушания, посвященные «Законодательной регламентации создания, экспертизы, распространения и использования учебников при реализации основных образовательных программ общего образования». В числе прочего депутаты и чиновники обсудили разрабатываемый в настоящее время единый школьный образовательный стандарт и школьные учебники, к которым в последнее время накопилось множество вопросов. Ни для кого не секрет, что сейчас школы учат детей по разным учебникам. Одна из задач министерства образования и науки — привести все программы и учебники к единому знаменателю, сделать так, чтобы у учеников не возникало проблем при переходе из одной школы в другую. И, конечно, повысить качество учебников, по которым учатся дети. Трудностей пока много, о чем и говорили на парламентских слушаниях.

По словам заместителя председателя Комитета ГД по образованию и науке Любови Духаниной, на сегодняшний день многие из представленных учебников на рынке содержат погрешности в изложении как научного, так и методического материала в представленных в них текстах и иллюстрациях. «В федеральном законе об образовании на сегодняшний день четко не закреплено понятие "школьный учебник"», — говорит депутат. «Кроме того, не определены принципы и условия его создания. Также не отражено место учебного пособия в образовательном процессе». Заместитель министра образования и науки России Павел Зенькович отметил, что приоритетом является единство линеек учебников, а повышению качества изучения предметов должно способствовать наличие базовых учебников по всем дисциплинам. При этом глава экспертного управления РАН Сергей Сидоренко предложил повысить ответственность экспертов, сделать процедуру полностью прозрачной, а гражданам присылать в Академию наук учебники, в которых допущены ошибки.

Решить эти проблемы должен Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). «Мы очень часто говорим о едином образовательном пространстве», — отметил председатель комитета по взаимодействию с государственными и общественными организациями Российского книжного союза Константин Деревянко. «Подразумеваем детей, которые в течение своей школьной жизни перемещаются из региона в регион. И для того, чтобы ребенок мог прийти в школу, приблизительно в ту же самую среду и начать обучаться предметам с того же места, где он закончил в предыдущей школе, во многом для этого унифицируется и стандартизируется темы и подходы преподавания в стандарте, в новой версии стандарта», — считает он.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина, ФГОСы являются попыткой восстановления единого образовательного пространства. «Сейчас при отсутствии содержания образования в законе и стандартах можно действовать по принципу "мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь", и единственная скрепа этого пространства, как ни странно, оказывается Единый государственный экзамен», — отметил депутат.

Министр образования и науки Ольга Васильева ранее говорила, что новая редакция ФГОСа разработана в связи с поручением президента РФ, в нем детализированы предметные результаты отдельно для начальной и основной школы.

А пока изменения ФГОС обсуждают и принять не торопятся, школьники продолжают учиться по учебникам с ошибками. Так, на днях в учебнике по русскому языку издательства «Вентана-Граф» (входит в корпорацию «Российский учебник») обнаружили, что река Волга впадает в Черное море.