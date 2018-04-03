В сельских школах Ненецкого округа появится урок «Основы рыболовства»

Учащиеся ненецких школ смогут обучаться рыболовству уже в следующем учебном году. Ввести новый предмет в школьную программу предложило руководство областного департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба администрации Ненецкого округа.

К лету этого года «Ненецкий региональный центр развития образования» разработает типовую рабочую программу элективного курса «Основы рыболовства» для 7 классов общим объемом 34 учебных часа в год. Внедрять ее в регионе будут, в первую очередь, в сельских школах.

В 1970-е и 1980-е годы в поселковых школах уже были занятия по рыболовству, поэтому сейчас речь идет о по сути возрождении старой практики. «Детей учили вязать сети, а практику проходили непосредственно на промысле. Сейчас этого нет. Но стоит отметить, что рыбная отрасль, так же, как и оленеводство, является основной сельскохозяйственной отраслью региона. Поэтому наше ведомство заинтересовано в прививании культуры рыболовства у жителей округа со школьной скамьи», — сказали в департаменте.

В профильном ведомстве отметили, что в Якутии, например, в образовательных учреждениях преподают кузнечное дело, ювелирное дело, скорняжное, косторезное искусство, для школьников созданы швейно-пошивочные цеха.

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