Российский Красный Крест заподозрили в сокрытии отчетов

Россияне отправили 103,7 миллиона рублей в кемеровское отделение Российского Красного Креста (РКК) на поддержку пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», однако организация так и не начала оказывать помощь на собранные деньги, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, деньги продолжают поступать. Председатель РКК Раиса Лукутцова подтвердила, что в организации еще не утвердили программу по оказанию помощи, но отметила, что планируется провести обучающий семинар для местных психологов социальных служб «по длительной работе с пострадавшими».

Она также эмоционально отвергла обвинения в безадресных сборах: президент благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин заявил, что «открытые сейчас сборы фактически предназначены на "неизвестно что"» и «примерно туда же, вероятно, будут потрачены».

«(...) один из сборов открыл Красный Крест, у которого на репутации пятно размером в 1 миллиард рублей, который они собрали на Крымск и не отчитались», — сообщил он.

Как пояснил изданию волонтер Николай Лившиц, два месяца проработавший в Крымске во время наводнения 2012 года, в предварительном отчете РКК указывалось, что закуплено много вещей, «буквально для каждого из 30 тысяч пострадавших», но он не видел сотрудников организации, которые это развозили, и пострадавшие говорили, что они ничего не получили. Также были дорогие закупки оборудования, которое стоило дешевле, добавил волонтер.

Отчет по Крымску в организации предоставить отказались, сославшись на давность произошедшего.

Всего, по данным издания, россияне пожертвовали свыше 348 миллионов рублей на помощь жителям Кемерова. 192 миллиона рублей поступили в бюджет области от одного из собственников компании «Кондитерус Ком», являющейся совладельцем ТЦ «Зимняя вишня», Дениса Штенгелова — по 3 миллиона рублей на погибшего; 3 миллиона рублей собрал отдел благотворительности Кемеровской епархии.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся днем 25 марта. В результате погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Основной версией случившегося называют неисправность проводки. Обвиняемыми стали семь человек.

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