Россиянка 13 лет владела столичным ломбардом и не знала об этом

Многодетная мать Татьяна Матюнина из деревни Талдыкино (Орловская область) узнала от судебных приставов, что больше десяти лет являлась владелицей ломбарда в Москве и задолжала государству более 50 тысяч рублей, сообщает RT.

Выяснилось, что в 2004 году женщина работала в столице дворником, а в 2005-м на ее имя мошенники зарегистрировали заведение «Ломбард Триш». На конец 2008 года его выручка составила 3,6 миллионов рублей, а чистая прибыль — 331 тысяч рублей. Кто на самом деле владел ломбардом, неизвестно.

В 2016 году Арбитражный суд Москвы принудительно закрыл коммерческую организацию, которая систематически не подавала отчетов о своей деятельности в установленные законом сроки, по требованию Центробанка. Матюниной как владельцу было предписано выплатить все долги и госпошлины на общую сумму свыше 50 тысяч рублей.

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37-летняя мать троих детей, которая на самом деле владеет лишь деревенским домом, коровой, теленком, курицами и небольшим огородом, обратилась в прокуратуру и призналась, что находится в шоке. «Какой я директор, у меня корова! Я в панике, не знаю, что мне делать. Даже юриста я не потяну, у меня девять тысяч рублей пособие», — сказала она.

Сотрудники федеральной службы судебных приставов признали, что «Матюнина как директор ломбарда — это смешно», но заявили, что ничем не могут помочь, несмотря на то, что у «должницы» даже нет ИНН. Пока женщине грозит арест имущества семьи. Не исключено, что в счет долгов заберут ее корову.

Сельчанке вызвался помочь с обращением в полицию глава Алешинского сельского поселения Геннадий Селифонов. «Да, я знаю Матюнину, у них небольшое хозяйство, живут небогато, воспитывают маленького ребенка. Неприятная ситуация для семьи», — резюмировал он.

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