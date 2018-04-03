России потребовался Китай при создании сверхтяжелой ракеты

Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в вопросе создания сверхтяжелой ракеты, заявил РИА Новости исполнительный директор по бизнесу и коммерциализации «Роскосмоса» Антон Жиганов.

«Одна из возможных тем взаимодействия, это как раз создание сверхтяжелой ракеты», — сказал Жиганов в ответ на вопрос о сотрудничестве с Пекином.

Пока только в США проекты новых сверхтяжелых ракет (грузоподъемностью от 50 тонн) дошли до этапа сборки носителей. В феврале 2018 года полетел носитель Falcon Heavy, в 2019 году будет запущена ракета SLS (Space Launch System). Кроме США, программы новых сверхтяжелых носителей разрабатываются в России и Китае, однако до сих пор в двух последних странах работы не вышли за этапы эскизных проектов.

Материалы по теме Еще полетаем «Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету

Первым российским сверхтяжелым носителем должна стать «Энергия-5». Ракету планируется создать на основе разрабатываемого «Союза-5» и запустить с Восточного во второй половине 2020-х годов.

В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn V, применялась в американской лунной программе. Все четыре старта разрабатывавшегося в СССР носителя Н-1 были неудачными. Другой советский сверхтяжелый носитель, «Энергия», запускался дважды, оба раза удачно. В настоящее время программы Saturn V, Н-1 и «Энергия» свернуты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!