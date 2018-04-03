В Белом доме рассказали о последствиях торговой войны с Китаем

Обмен торговыми санкциями приведет к дальнейшей эскалации конфликта между США и Китаем. Об этом в эфире телеканала CNBS заявил советник президента США по вопросам торговой и промышленной политики, директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

«Я не думаю, что это будет так: действие — ответ, действие — ответ. Такого не должно быть, это просто ведет по спирали эскалации», — заметил Наварро.

По его словам, Вашингтон лишь пытается выровнять дисбаланс, который сложился в торговле между двумя государствами, и сделать отношения более справедливыми для США.

Наварро заметил, что проблема заключается не только в дисбалансе, но и в краже американской интеллектуальной собственности со стороны Китая.

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2 апреля стало известно, что таможенная комиссия по тарифам Госсовета КНР приняла решение приостановить действие пониженных тарифов на некоторые товары, импортируемые из США. Ограничения касаются продуктов питания. Новые пошлины на свинину составят 25 процентов, на другие продукты питания — 15 процентов. Всего в перечень попали 128 наименований американских товаров.

8 марта президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в отношении импортной продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25 и 10 процентов соответственно.

Одновременно в Вашингтоне обвинили Китай в краже интеллектуальной собственности. Среди предполагаемых мер — ограничение китайских инвестиций в высокотехнологичные компании США.

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