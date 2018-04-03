Главный дипломат Северной Кореи приедет в Москву

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо посетит с визитом Москву. Об этом сообщается во вторник, 3 апреля, на странице российского посольства в КНДР в Facebook.

Как говорится в записи, временный поверенный в делах России в КНДР Александр Минаев проводил министра иностранных дел в международном аэропорту Сунан. «Глава северокорейской дипломатии отправился в заграничное турне, частью которого станет его визит в Москву», — отмечается в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Ли Ён Хо прибыл с визитом в Пекин, где с ним встретился глава китайского МИД Ван И. Он отметил, что КНР высоко ценит усилия Севера по денуклеаризации Корейского полуострова. Ли Ён Хо, в свою очередь, подчеркнул, что северокорейская сторона будет действовать в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Пхеньяном и Пекином на высшем уровне.

Как передает «Интерфакс», ранее в министерстве иностранных дел России сообщили о возможном визите главы северокорейского МИД в апреле.

С 25 по 28 марта состоялась поездка лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай. Это был первый официальный визит северокорейского лидера с момента вступления в должность. СМИ сообщали, что главы КНР и КНДР обменялись заверениями в вечной дружбе, а также условились о посещении Си Цзиньпином Севера.

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