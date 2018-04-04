В космосе нашли древний гигантский ураган

Группа астрономов из США и Германии изучила спиральную газовую систему в галактическом скоплении Персея — одном из самых крупных объектов во Вселенной. Оказалось, что она содержит устойчивый холодный фронт, подобный аналогичному явлению в атмосфере Земли, размером в два миллиона световых лет, который существует более пяти миллиардов лет. Об этом пишет издание Science Alert.

Исследователи показали, что температура фронта достигает 30 миллионов кельвинов (К), а окружающих его областей — 80 миллионов К. По мере удаления от центра галактического скопления, где находится галактика с активным ядром NGC 1275, фронт распался на две части, но остался отчетливым. По мнению астрономов, его размытию в присутствии волн сжатия и расширения и турбулентности препятствуют сильные магнитные поля.

Холодный фронт был сформирован в результате столкновения скопления Персея с другими галактическими кластерами меньшего размера. При этом гравитационное притяжение крупного кластера притягивает остальных к своему центру, в результате чего газ начал завихряться, образуя спиральную структуру с чередующимися холодными и горячими областями.

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