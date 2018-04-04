Яна Рудковская открестилась от слов о воспитании сына ремнем

Продюсер Яна Рудковская заявила, что на самом деле не бьет своего пятилетнего сына Сашу ремнем, а только припугивает им ребенка, чтобы он хорошо себя вел. Об этом она сообщила радиостанции «Говорит Москва».

«Я за то, чтобы у ребенка не было вседозволенности. Когда он знает, что, если он неправильно поведет себя с тренером, с няней, нагрубит и так далее, так как ребенок воспитывается в состоятельной семье, он понесет наказание. Он знает, что есть ремень, но это не значит, что его этим ремнем бьют. Он знает, что есть темная комната, но это не значит, что он там сидит сутками», — сказала Рудковская.

Она добавила, что не применяет физических наказаний, но воспитывает мальчика в строгости, и подчеркнула, что собирается сделать из сына чемпиона. «Я не хочу, чтобы из моего ребенка вырос наркоман и тунеядец, поэтому я буду воспитывать его так, как считаю нужным», — уточнила продюсер.

По словам Рудковской, в некоторых спортивных школах применяют физические наказания. Она также вспомнила, как в юности ее били линейной по рукам в музыкальной школе, но ее это никогда не смущало.

Накануне на телеканале «Дождь» вышло интервью с Яной Рудковской, в котором она рассказала, как запирает сына в темной комнате или наказывает ремнем. «Недавно я дала интервью, и там тысячи ссылок в интернете, что Яна Рудковская жестоко воспитывает Гном Гномыча (так часто называют мальчика — прим. «Ленты.ру»). Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень», — говорила она, добавляя, что не видит в телесных наказаниях ничего плохого, и ее воспитывали точно так же.

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