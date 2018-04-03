Яна Рудковская призналась в воспитании сына ремнем и темной комнатой

Продюсер Яна Рудковская публично призналась, что жестоко наказывает своего пятилетнего сына Сашу и не видит в этом ничего плохого. Фрагмент ее интервью опубликован в YouTube-канале телеканала «Дождь».

На видео генеральный директор канала Наталья Синдеева спрашивает у собеседницы, правдивы ли слухи о том, что она бьет ребенка. В ответ Рудковская сказала, что запирает сына в темной комнате или наказывает ремнем. «Многие меня упрекают за излишнюю жесткость. Недавно я дала интервью, и там тысячи ссылок в интернете, что Яна Рудковская жестоко воспитывает Гном Гномыча (так часто называют мальчика — прим. "Ленты.ру"). Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень», — уверяет она.

Рудковская подчеркивает, что считает телесные наказание допустимым методом воспитания. Там более, что ее родители воспитывали ее точно так же. «И что? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?», — добавляет она.

Продюсер отмечает, что благодаря такой методике ее сын растет очень ответственным и ценит каждую игрушку, которую заработал своим трудом на спортивных состязаниях. «Я просто ангел по сравнению с другими родительницами», — заключает Рудковская. Все это время лицо Натальи Синдеевой выражало смесь шока и удивления.

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